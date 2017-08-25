‘FETÖ bağlantılı’ üç yeni okul açılması talebine ABD’den ret

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ABD’nin Tennessee eyaletinde faaliyet gösteren ‘FETÖ bağlantılı’ READ Vakfı’nın eyaletin en büyük şehri Memphis’te üç yeni okul açma talebi reddedildi.

Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’in haberine göre, 2010 yılında açılan ve özel okul statüsünde olan ‘Memphis School of Excellence’ın halihazırda 450 öğrencisi var. Yeni okullar için başvuru yapılırken okulda yöneticilik yapacağı belirtilen dört kişiden ikisi, okulun halihazırdaki müdürü Muhammet Türkay ile Memphis Üniversitesi’nde çalışan Dr. Cem Akkuş.

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READ Vakfı yeni okulların 2018’de eğitim vermeye başlamasını öngörüyordu. READ Vakfı’nın nisan ayında üç yeni okul (ilkokul-ortaokul-lise) açarak genişletmek için başvuru yaptığı ‘Memphis School of Excellence’ 2010 yılında kuruluşu sırasında yine Gülen’e ait olan Houston merkezli ‘Harmony Public Schools’dan destek almıştı.

Shelby Eğitim Kurulu, hem söz konusu okullar arasındaki ilişkilerin hem de READ Vakfı’yla okullar arasındaki ‘örgütsel ve mali’ ilişkileri çelişkili buldu.

Kurulun ret kararında gerekçelerden biri olarak, yeni açılacak okullar için önerilen müfredatın Washington’daki ‘Harmony Public Schools’dan kopyalanmış olmasını gösterdi.

Türkiye’nin Houston başkonsolosluğu, Shelby Eğitim Kurulu’na Gülen Cemaati’nin Amerikan vatandaşlarının vergileriyle yeni okullar açmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu hatırlattı.

Ret kararının diğer eyaletler açısından emsal teşkil edip etmeyeceği ise belirsiz. Yetkililer, kararın yerel yasa ve yönetmelikler ışığında alındığını belirtiyor.

READ Vakfı’nın 450 öğrencisi bulunan ve 25 öğretmenin görev yaptığı ‘Memphis School of Excellence’ geçen seneki toplam gelirini 4.1 milyon dolar göstermiş, bunun 3.4 milyon doları federal ve eyalet bütçelerinden aktarılan fonlardan gelmiş. Okul 651 bin dolar da kâr açıklamış.