‘FETÖ’ bağlantılı olduğu iddia edilen akademisyen çift yurtdışına çıkmak isterken yakalandı

‘FETÖ/PDY’ bağlantılı oldukları iddia edilen Ankara Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Muhammet U., 37 yaşındaki eşi Doç. Dr. Esma U. ve ‘organizatörlük yaptığı’ iddia edilen Mustafa D., Edirne’nin Keşan ilçesinde Yunanistan’a çıkmak isterken yakalandı.

İstanbul’dan yola çıkan otomobilin, Keşan-Malkara karayolu üzerinde Edirne jandarma ekipleri tarafından durdurulmasıyla yakalanan doçent çift, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme kararınca tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından görevlerinden ihraç edilen öğretim üyeleri ve çocuklarının, yasadışı yollarla yurt dışına çıkarılması için 10 bin avro karşılığı organizatör Mustafa D. ile anlaştıkları öne sürüldü. Ayrıca şüphelilerin üzerinde 30 bin avro, sahte kimlik ve pasaportlar bulunduğu belirtildi. Çiftin araçta bulunan üç çocuğu ise yakınlarına teslim edildi.

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 672 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Gazi Üniversitesi’nden de eski rektör Prof. Dr. Süleyman Büyükberber dahil 107 akademisyen görevinden ihraç edilmişti.