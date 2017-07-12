‘FETÖ abiliği’yle suçlanıyor: Arınç’ın serbest kalan damadına 15 yıl hapis istemi

Tutuklandıktan dört gün sonra serbest bırakılan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında ‘FETÖ’ üyesi olduğu iddiasıyla dava açıldı.

Yeter’in serbest bırakılması, İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’yla birlikte, ‘FETÖ’ davalarında ‘damat’ tartışmalarının alevlenmesine neden olmuştu.

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Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Yeter hakkında 15 yıl hapis istendi. İddianamede, tanık beyanlarının Yeter’i ‘FETÖ abisi’ olarak nitelediği belirtilip, gizli tanık Lagos’un Yeter’i fotoğrafından teşhis ettiği kaydedildi.

Bank Asya’ya ek 41 bin lira

Yeter’in Cemaat’le iktidar üyeleriyle ilgili yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının başlatıldığı 17-25 Aralık süreci sonrasında da irtibatını koruduğu söylenen iddianamede Yeter’in Fethullah Gülen’in çağrısından sonra Bank Asya’daki hesabındaki parasını 41 bin liralık artırdığı kaydedildi.

Yeter ve Kavurmacı’nn serbest bırakılması 150’nin üzerinde gazetecinin tutuklu bulunmasıyla karşılaştırılıp çokça tartışılmıştı.