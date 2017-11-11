‘Fethullah hoca’ hitabından rahatsız olan öğretim görevlisi ismini değiştirdi

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Karaman’da Fethullah Baldır isimli öğretim görevlisi, kendisine ‘Fethullah hoca’ denmesinden rahatsız olunca ismini değiştirdi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ne bağlı Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi 37 yaşındaki Fethullah Baldır, isminden ilk olarak 17-25 Aralık yolsuzluk sürecinde rahatsızlık duyduğunu söyledi.

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Rahatsızlığının darbe girişiminin ardından arttığına vurgu yapan Baldır, “Girdiğim ortamlarda ve yeni öğrencilerimle tanışırken kendimi ‘Fethullah’ olarak tanıtıyorum. Toplum içerisinde ‘Fethullah hoca’ olarak anılmak beni baya bir rahatsız ediyordu” dedi.

Baldır, ismini Yusuf Selim olarak değiştirdiğini söyledi. Selim, yeni ismine çevresinin halen alışamadığını belirterek kendisine Fethullah ismini koyan babasının da isminin değişmesi konusunda kendisine destek verdiğini kaydetti.

Darbe girişiminin ardından, Fethullah Gülen ismine halihazırda duyulan rahatsızlık iyiden iyiye artmıştı.