Fethullah Gülen’in yeğeninin eşi: Darbe girişimini lavaşçı bir arkadaştan öğrendim

Konya’da ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında örgüte üye olduğu iddiasıyla tutuklanan 10 belediye işçisi ve memur, 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı.

Yargılananlar arasında bulunan Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in yeğeniyle evli olan Suat Adıyaman, “Belediyede Fethullah Gülen’in damadı olarak biliniyordum. Çocuklarını özel okula, dershaneye yazdıracaklar bana geliyordu. 15 Temmuz’u da Erzurumlu bir lavaşçı arkadaştan öğrendim” dedi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada büyükşehir ve ilçe belediyelerinde görevliyken tutuklanan 10 kişinin yargılanmasına başladı.

Sanıklar arasında Fethullah Gülen’in yeğeniyle evli, Meram Belediyesi’nin engelli kadrosunda emlak servisinde işçi olarak çalışan ve yüzde 40 işitme engelli raporu bulunan Suat Adıyaman da bulunuyor.

Duruşma esnasında verdiği ifadede, maneviyatını güçlendirmek için örgütün sohbet toplantılarına katıldığını anlatan Adıyaman, “Erzurumluyum ve Mehmet Kırkıncı hoca efendinin medreselerinde talebelik yaptım. Konya’ya 2005 yılında geldiğimde burada lise arkadaşım, ‘Cemaatin risale derslerine katıl’ dedi. Ben de bu örgütün sohbetlerine katıldım. Bekardım kimsem yoktu. Maneviyatımı güçlendirmek için bunlara katılıp ev sohbetlerine gittim. 2006 yılında da görücü usulüyle evlendim. Eşim hafız burada İlahiyat Fakültesi okudu. Zaman zaman KPSS sınavlarına da girdi ama kazanamadı. En son da KOMEK’te Kuran kursu eğitimi veriyordu” dedi.

‘Suat sırıtarak konuşma’

Meram Belediyesi’nde çalıştığı sırada ‘Fethullah Gülen’in damadı’ diye bilindiğini ifade eden Adıyaman, şöyle devam etti: “Belediyede Fethullah Gülen’in damadı diye anılıyordum. O zamanlar popüler olduğu için sürekli bana gelenler oluyordu. ‘Suat bey çocuğumu dershaneye, özel okula yazdıracağım yardımcı olun’ diyorlardı. Akrabalığım olduğu için sanki bu örgütün tüm kademesini bildiğimi sanıyorlardı. ‘Fethullah Gülen’in damadısın bize yardım et’ diyenler 17-25 Aralık’tan sonra gelip küfür etmeye başladı.”

Adıyaman’ın, savunması sırasında ifadesini zaman zaman gülerek vermesi üzerine mahkeme başkanı Kadir Gezici, “Suat sırıtarak konuşma, burası mahkeme salonu” diye uyardı.

Suat Adıyaman savunmasının son bölümünde darbe girişimini nasıl öğrendiğini de, “15 Temmuz’da misafirlerim vardı. Televizyon seyretmiyordum. Erzurumlu lavaşçı bir arkadaş aradı ondan öğrendim” diye anlattı.