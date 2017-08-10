Fethiye’de dünyaca ünlü plaja ‘ahşap loca’: Belediye başkanı ‘rant’a işaret etti

Fethiye’de dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen Kumburnu’da günlük kiralanan denize sıfır 12 ahşap loca, tatilcilerin ve Demokrat Partili belediye başkanı Behçet Saatcı’nın tepkisini çekti.

Ölüdeniz mahallesindeki Ölüdeniz Tabiat Parkı içinde yer alan dünyaca ünlü Kumburnu Plajı’ndaki locaların günlük kirası 210 lira.

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Plaja giriş ücreti yedi lira, şemsiye ve şezlong ücreti ise parça başı 15 lira.

Giriş ücretlerinin Hazine’ye aktarıldığı plajda, loca, şezlong, şemsiye, su sporları ve yiyecek-içecek 2014 yılından bu yana işletmeyi yürüten özel bir şirkete ait.

Tatilcilerin görüntü kirliliği ve yüzmeye engel olduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu localar için Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, ‘rant’a işaret etti.

Facebook hesabından bir açıklama yapan Saatcı şöyle dedi: “Siz bu toprakların Allah vergisi güzelliklerini, ‘sadece maddiyat gözeterek’, Fethiyeliler ve Fethiye’deki resmi, sivil örgütler varken, 2 kuruş fazla para almak için birilerine verirseniz, işte böyle hizmet değil, rant öne çıkar. Güzelim plaj berbat edilir. Aynen Boncuklu Yarımadası’ndaki, Küçük Samanlık, Büyük Samanlık ve Kuleli Koyları’nda olduğu gibi. Bu değerler bu topraklarda yaşayanlara aittir.”