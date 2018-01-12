Fethiye’de bir caretta caretta misinaya dolanınca boğularak öldü

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara duyurusunu yaptığı ‘Bilgi Kültür Yarışması’ için öğrencilere dağıtılması öngörülen kitapta, ‘cinsel istismar’ hikâyesi yer aldı.