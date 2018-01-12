Fethiye’de bir caretta caretta misinaya dolanınca boğularak öldü

Muğla Fethiye’de ölü bulunan caretta caretta’nın misinaya dolanınca öldüğü anlaşıldı.
Körfezdeki balıkçılar bugün saat 15.30 sıralarında ölü caretta caretta buldu. Çapa yardımıyla denizden çıkardıkları hayvanı karaya götüren balıkçılar durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) bildirdi.
DEMAMER görevlileri, 70 santimetre boyunda, 45 kilogram ağırlığında bir ay önce öldüğü sanılan deniz kaplumbağasını incelemek üzere teslim aldı. Hayvanın 50-55 yaşlarında erkek olduğu belirlendi.
Deniz kaplumbağasının ilk belirlemelere göre olta yuttuğu, kollarına dolanan misina nedeniyle boğularak öldüğü belirtildi.