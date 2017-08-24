Fethiye’de 10 dönüm çam ormanı yandı: Baş şüpheliler izmarit ve mangal

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Muğla’nın Fethiye ilçesindeki orman yangınında 10 dönümlük alan küle döndü.

Yanıklar mahallesindeki Karaot plajının üst kısmındaki çam ormanında bugün saat 15.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Yangın 105 orman işçisi, üç uçak, altı helikopter, 14 arazöz, 10 tanker ve üç ilk müdahale aracının müdahalesiyle 1,5 saatte kontrole alındı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yangında 10 dönüm alanın zarar gördüğünü belirterek, “Can ve mal güvenliğini etkileyecek herhangi bir şey yok. Rüzgar şiddetli olmasa bu kadar da büyümezdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili şu anda bir bilgi yok. Jandarma ekiplerimiz onun araştırmasını yapacaklar” dedi.

DHA’nın haberinde, yangının sönmemiş sigara izmariti ya da söndürülmeyen mangal ateşinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.