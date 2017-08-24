Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Fethiye’de 10 dönüm çam ormanı yandı: Baş şüpheliler izmarit ve mangal

Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki orman yangınında 10 dönümlük alan küle döndü.

Fotoğraflar: DHA

Yanıklar mahallesindeki Karaot plajının üst kısmındaki çam ormanında bugün saat 15.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Reklam

Yangın 105 orman işçisi, üç uçak, altı helikopter, 14 arazöz, 10 tanker ve üç ilk müdahale aracının müdahalesiyle 1,5 saatte kontrole alındı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yangında 10 dönüm alanın zarar gördüğünü belirterek, “Can ve mal güvenliğini etkileyecek herhangi bir şey yok. Rüzgar şiddetli olmasa bu kadar da büyümezdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili şu anda bir bilgi yok. Jandarma ekiplerimiz onun araştırmasını yapacaklar” dedi.

DHA’nın haberinde, yangının sönmemiş sigara izmariti ya da söndürülmeyen mangal ateşinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

SON HABERLER

Akşam Postası / 24 Ağustos 2017

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (KBY) düzenlenmesi beklenen bağımsızlık referandumunun savaş sebebi sayılması gerektiğini savundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...