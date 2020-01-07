Fethiye’de sekiz göçmenin ölümü: ‘Çete lideri’ dahil dokuz gözaltı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında sekiz göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından, kaçakçılığı organize ettiği öne sürülen dokuz kişi gözaltına alındı.
Türkiye’den yasa dışı yollarla çıkmak isteyen göçmenleri taşıyan lastik botun 2 Ocak gecesi batması sonucu sekiz kişi hayatını kaybetmişti.
DHA’nın haberine göre kaybolan yedi göçmeni denizde araması çalışmasına hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Olayla ilgili dokuz şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ‘baş şüpheli ve örgüt lideri’ dediği Ömer Y.’nin, İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandığını duyurdu.
Pasaport kontrolünden geçen Ömer Y., memleketi Kosova’ya gitmek isterken uçağa bindiği sırada gözaltına alındı.