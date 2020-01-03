Fethiye açıklarında sekiz göçmen hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında sekiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, 2 Ocak saat 01:35 sıralarında belirtilen bölgede 15 göçmeni taşıyan lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alındığı kaydedildi.

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Açıklamaya göre olay yerine üç Sahil Güvenlik botu, bir dalış timi, bir Sahil Güvenlik uçağı ve bir Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.

Ekipler, 5.5 deniz mili açıkta üçü kadın beşi erkek sekiz kişinin cesedine ulaştı. Kaybolduğu değerlendirilen diğer göçmenler aranıyor.