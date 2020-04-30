Festival düzenlenmesini engellemek için parka tavuk gübresi serptiler

Covid-19 salgını süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan İsveç’te, Lund kentinin yerel yönetimi, halkın, geleneksel bir festival için toplanmasını engellemek amacıyla organizasyonun mekanı olarak seçilen parka 1 ton tavuk gübresi serpti.

Fotoğraf: Reuters

Her yıl 30 Nisan Gecesi ve 1 Mayıs’ta kutlanan Aziz Walpurgis Gecesi nedeniyle on binlerce kişi kent merkezindeki parkta düzenlenen festivalde buluşuyor.

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Lund belediyesi çevre komitesinin başkanı Gustav Lundblad, “Festival düzenlenir, o kadar insan bir araya gelirse Lund corona virüsünün bu ülkedeki merkez üssü olabilir” dedi ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla çareyi tavuk gübresi dökmekte bulduklarını anlattı.

Lundblad, bu vesileyle çimleri gübrelediklerinin altını çizerek, “O koku varken insanların gelip hep birlikte oturup bira içeceğini sanmıyoruz” ifadelerini kullandı.