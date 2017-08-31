‘Fesli tarihçi’ye göre 30 Ağustos ‘zafer’ değil yenilgi: Yunan galip gelseydi laikliği getirirdi, sahi kim kazandı? 

AKP’ye yakın televizyon kanallarında yayınlara fesle çıkmasıyla tanınan tarihçi Kadir Mısıroğlu, Anadolu’nun işgaline son veren ‘Büyük Taarruz’un zafer değil yenilgi olduğunu savundu.

Mısıroğlu, büyük zaferin 95’inci yıldönümünde Twitter hesabından şu mesajları paylaştı: “Yunan galip gelseydi, hilafeti yıkardı. Medreseyi kapatırdı. Yazıyı ve dili değiştirirdi. Laikliği getirirdi değil mi? Sahi kim kazandı? Yunan/İngiliz kazansaydı; fethin sembolü, Fâtih’in emaneti Ayasofya Cami-i Şerifi’ni müze yapardı değil mi? Sahi kim kazandı? Yunan/İngiliz kazansaydı, câmi minâresinden Allah demeyi yasaklardı değil mi? (Unutmayın 1950’ye kadar Allah demek yasaktı!) Kim kazanmıştı?”

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‘Sizin muhtevanız gâvur olmuş’

‘Fesli tarihçi’, kendisine “Mustafa Kemal olmasaydı adınız Yorgo olurdu” diyenlere ise şöyle karşılık verdi: “Sizin muhtevanız gâvur olmuş!.. Adınız Müslüman adı olsa ne yazar! Fatih, Yavuz, Kanuni, IV. Murad veya II. Abdülhamid sizi görse hangi milletten olduğunuza hükmederdi?”

Yunan galip gelseydi,

Hilafeti yıkardı.

Medreseyi kapatırdı.

Yazıyı ve dili değiştirirdi.

Laikliği getirirdi değil mi?!

Sahi kim kazandı?.. — Kadir Mısıroğlu (@KadirMisiroglu) August 30, 2017

Yunan/İngiliz kazansaydı;

Fethin sembolü, Fâtih’in emaneti Ayasofya Cami-i Şerifi’ni müze yapardı değil mi?

Sahi kim kazandı? — Kadir Mısıroğlu (@KadirMisiroglu) August 31, 2017