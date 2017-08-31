Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Fesli tarihçi’ye göre 30 Ağustos ‘zafer’ değil yenilgi: Yunan galip gelseydi laikliği getirirdi, sahi kim kazandı? 

Share85
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 86

AKP’ye yakın televizyon kanallarında yayınlara fesle çıkmasıyla tanınan tarihçi Kadir Mısıroğlu, Anadolu’nun işgaline son veren ‘Büyük Taarruz’un zafer değil yenilgi olduğunu savundu.

Mısıroğlu, büyük zaferin 95’inci yıldönümünde Twitter hesabından şu mesajları paylaştı: “Yunan galip gelseydi, hilafeti yıkardı. Medreseyi kapatırdı. Yazıyı ve dili değiştirirdi. Laikliği getirirdi değil mi? Sahi kim kazandı? Yunan/İngiliz kazansaydı; fethin sembolü, Fâtih’in emaneti Ayasofya Cami-i Şerifi’ni müze yapardı değil mi? Sahi kim kazandı? Yunan/İngiliz kazansaydı, câmi minâresinden Allah demeyi yasaklardı değil mi? (Unutmayın 1950’ye kadar Allah demek yasaktı!) Kim kazanmıştı?”

Reklam

‘Sizin muhtevanız gâvur olmuş’

‘Fesli tarihçi’, kendisine “Mustafa Kemal olmasaydı adınız Yorgo olurdu” diyenlere ise şöyle karşılık verdi: “Sizin muhtevanız gâvur olmuş!.. Adınız Müslüman adı olsa ne yazar! Fatih, Yavuz, Kanuni, IV. Murad veya II. Abdülhamid sizi görse hangi milletten olduğunuza hükmederdi?”

 

‘Tarihçi’ Kadir Mısıroğlu, AKP’nin oy kaybını ‘çözdü’: Halka beklediğinden fazla hizmet yaptı

VİDEO | ‘Tarihçi’ Kadir Mısıroğlu Shakespeare’e abdest aldırdı: Gizli Müslümandır, adı da Şeyh Pir’dir


Share85
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 86

SON HABERLER

Özdağ’ın ‘itirazı var’: ‘Bozkurt’ yasaklanamaz

MHP’den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, ihraç edilen bir başka isim Meral Akşener’in liderliğinde kurulacak yeni partide ülkücü siyasetin sembolü olan ‘bozkurt’ işaretinin yasaklanamayacağını söyledi. 

Bu kez Van: 30 gün boyunca eylem yasağı

Van Valiliği, kentte yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...