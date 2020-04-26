Ferrari sahibi, 1000 liralık ‘corona’ yardımına başvurdu

Samsun’da Ferrari marka otomobil sahibi bir kişi, İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na başvurarak 1000 liralık yardım istedi.

Fotoğraf. Reuters

Cumhuriyet’ten Cemil Ciğerim’in haberine göre, 1.5 milyon lira değerinde Ferrari marka araç sahibi bir kişi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na corona virüsü önlemleri kapsamında verilen 1000 liralık yardımı almak için başvuru yaptı.

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Habere göre, şahıs müracaatı e-devlet üzerinden yaparken, aracı kendisinin kullanmadığını, üzerine kayıtlı aracın arkadaşına ait olduğunu söyledi.



