Feriköy’e imam hatip İBB Meclisi’nden geçti: Cami ve mescit de olacak

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Feriköy semtinde İSKİ binalarının yıkılmasıyla boşalacak alanın bir bölümününe imam hatip yapılmasını öngören plan kabul edildi.

Sözcü’den Özlem Güvenli’nin haberine göre geçen yılın haziran ayında Taksim Spor Süleyman Seba Tesisleri’nin yer aldığı 4 bin 600 metrekarelik parselin eğitim tesisi alanından, kullanımına uygun olarak ‘spor tesisi’ alanına dönüştürülmesi teklifi görüşülmüştü.

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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda spor tesisine eşdeğer büyüklükte eğitim alanı ayrıldıktan sonra değerlendirmek üzere İBB tarafından müdürlüğüne iade etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de 13 Temmuz’daki meclis oturumunda eşdeğer alan olarak İSKİ Beyoğlu Şube Müdürlüğü ile veznesinin bulunduğu 16 bin metrekarelik parselin bir kısmını ‘mesleki ve teknik öğretim tesisleri’ (imam hatip) alanı ilan etti.

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Plan değişikliğine göre İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın Feriköy Kent Parkı yapılmak üzere yıkılacağını açıkladığı İSKİ binalarının bulunduğu parselin 3 bin metrekaresine imam hatip ortaokulu yapılacak. Parselde, imam hatip okulunun yanı sıra uygulama camisi ve mescit de yer alacak.

Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.