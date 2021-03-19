Feray Aytekin Aydoğan: Ve şimdi hep birlikte aşı için ayağa kalkmanın zamanıdır

Ülkenin her yerinde olduğu gibi okullarda da vakalar her geçen gün artıyor. Okullar tüm yaşam alanlarından izole alanlar değil. Acil kapanmanın gerçekleşmediği, fiziksel hareketliliğin azaltılmadığı, kamusal önlemlerin alınmadığı, aşılanmanın gerçekleştirilmediği koşullarda tüm eğitim kurumlarında da salgının artmaya devam edeceği somut bir gerçeklik.

Aşı kamusal bir haktır; lütuf değildir, ödediğimiz vergilerdir, emeğimizdir; sağlık hakkımızdır, yaşam hakkımızdır. Öğrencilerimizin, eğitim emekçilerinin, velilerin, halkın sağlık hakkı; öğrencilerimizin eğitim hakkı için aşı mücadelesi yaşamlarımıza ve geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.

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Ve şimdi hep birlikte aşı için, en temel kamusal sağlık hakkımız için birlikte ayağa kalkmanın zamanıdır.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı