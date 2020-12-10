Feray Aytekin Aydoğan: Uzaktan eğitime hiç erişemeyen öğrenci ile kesintisiz ulaşabilen aynı sınavlara girmek zorunda

MEB’in yayımladığı 2019-2020 LGS raporunda sosyo-ekonomik durumu üst-orta düzeyde olan ebeveynlerle, alt düzeyde olan ebeveynlerin çocukları arasındaki puan aralığı 122’ye ulaştı ve özel okullarla kamu okulları arasındaki eşitsizliğin temel göstergelerinden olan yabancı dil testi sınavda en belirleyici alt test oldu. Alınan “puan”ların çocukların gençlerin tüm yaşamlarını, geleceklerini belirleyeceği bir gerçeklikte ise uzaktan eğitime hiç erişemeyen veya yalnızca EBA TV’den erişebilen bir öğrenci ile salgında okulların kapanmasından bugüne özel bir okulda kesintisiz ulaşabilen bir öğrenci aynı sınavlara girmek zorunda bırakılıyor.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı