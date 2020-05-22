Feray Aytekin Aydoğan: Siz değil, bizim mücadelemiz geleceği belirleyecek

MÜSİAD salgın nedeniyle çarkları yeniden döndürmek için düğmeye bastıklarını ‘izole üretim üsleri’ adıyla ‘işçi kampları’ kurmaya hazırlandığını açıkladı. 1000 ailenin ve yaklaşık 4 bin 500 kişinin yaşayabileceği bu üsler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alındığını, bu üslerin ilkinin 15 Haziran’ da Tekirdağ’da açılacağını,İstanbul Hadımköy, Hatay Hassa ve Karadeniz’de de kurulması için planlamaların yapıldığnı, salgın döneminde bu üslerin kapatılarak, fabrikalarda üretimin durmaksızın süreceğini ilan etti.

Her dönem savaş, salgın, felaket, kriz sonrasını ‘heyecan verici piyasa fırsatları’ olarak gören kapitalistler için insanların yaşam hakkına rağmen öne sürülen bu ‘buluşlar’ yeni değil…

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Örgütlüğü kötülüğü yaratmaya çalışanlara cevabımız ise açıktır; kendi hikayemizi biz yazacağız. Siz değil, bizim mücadelemiz geleceği belirleyecek…

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı