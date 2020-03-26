Feray Aytekin Aydoğan: Siyasal İslam’ın bilimin önünde diz çöktüğü günlerden geçiyoruz

Siyasal İslam’ın bilimin, bilim insanlarının önünde diz çöktüğü günlerden geçiyoruz. Diyanet İşleri Başkanı koronavirüs salgınına karşı önlem olarak camilerin kapatılacağı, cuma namazlarının kılınmayacağı açıklamalarını yapmak zorunda kalıyor; emekçilere sabır ve dua ile çalışmaya devam edin diyenler, şatafatlı evlerinden, binalarından, saraylarından dışarıya adım dahi atmıyor, bilim insanlarının yapacağı açıklamalar bekleniyor.

Siyasi iktidar ve organları hangi açıklamayı yaparsa yapsın halk koronavirüs salgını ile bilimin, bilimsel eğitimin ne kadar yaşamsal bir mesele olduğunu her gün bizzat yaşıyor ve siyasi iktidarın temsilcilerini değil, bilim insanlarının açıklamalarını, bilimsel araştırmaların sonuçlarını esas alıyor.

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Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı