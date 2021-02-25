Feray Aytekin Aydoğan: Sınavlar iptal edilmeli

Sınav ve yüz yüze eğitim tartışması siyasi iktidar açısından aynı bakış açısıyla sürdürülüyor. Türkiye’ de eğitim sistemi eşitsizliğin devamı üzerine kurulduğu, sınav merkezli bir omurga üzerine inşa edildiği için sınavı çıkardığınızda özel okula, dershaneye, özel derse, test kitaplarına ihtiyaç kalmıyor, özetle bütün sistem çöküyor.

Eğitim mücadelesi gelecek mücadelesidir. Ve dünyada salgının başından bugüne eylemlerle, grevlerle sesini, mücadelesini yükselten tüm eğitim emekçilerinin talepleri net ve açıktır.

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Bilim insanlarının uyarıları doğrultusunda acil kapanma, kamusal önlemler, yüksek etkinliği olan bir aşıyla herkesin hızla aşılanması, test sayısının artırılması gerekiyor. Okullarda gerekli önlemlerin alınması, yeterli öğretmen atamasının yapılması için ek bütçe, kaynak ayrılması ise bir zorunluluk…

Başta vakaların arttığı iller olmak üzere; gerekli koşullar sağlanıncaya yüz yüze eğitim kararları ertelenmeli, sınavlar iptal edilmelidir.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı