Feray Aytekin Aydoğan: Salgınla birlikte sınıf çatışması daha da belirginleşti

Salgınla birlikte yaşadığımız yıkım çok açık… Ancak umudu da mücadeleyi de örgütleme imkanı her zamankinden daha mümkün…

Salgınla birlikte sınıf çatışması daha da belirginleşti. Emekçiler esnek, güvencesiz, düşük ücretlerle, ücret kesintileriyle, sağlıksız koşullarda yaşamlarını kaybetmek pahasına çalışmaya zorlandı. Eğitim ve bilim emekçileri de başta güvencesiz çalıştırılan emekçiler olmak üzere büyük mağduriyetler yaşadı. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına rağmen yoksul ailelerin çocukları, mevsimlik tarım işçisi çocuklar; meslek liselerindeki, çıraklık okullarındaki öğrenciler hem çalıştırıldı, hem de uzaktan eğitimden yararlanamayarak fiilen eğitim sürecinden koptu.

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Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı