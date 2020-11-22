Feray Aytekin Aydoğan: Salgında öğretmenler öğrencilerin yaşamına dokunmaktan vazgeçmedi

Salgında öğretmenler öğrencilerin yaşamına dokunmaktan bir an bile vazgeçmedi. Uzaktan eğitim sırasında mutfak dolapları, evin duvarları sınıf tahtası oldu. Arkadaşlarımız kimi zaman uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrencilerine bilgisayar, tablet bulmaya, kitap ulaştırmaya; salgında işsiz kalan, yoksullukla, açlıkla baş başa bırakılan öğrencilerinin aileleriyle dayanışmayı örmeye; kimi zaman da öğrencileriyle parklarda, bahçelerde, köylerde bir araya gelmeye çalıştı. İnternet sorunu nedeniyle bir tepeye çıkarak öğrencilerine ulaşmaya çalışan Aziz Öğretmen kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti ve arkadaşımıza saatler sonra ulaşılabildi.

Yüz yüze eğitim için ek bütçe ayrılmadı. Okullar salgına hazır hale getirilmedi. Öğretmenler sınıflarını, okullarını temizleyerek, boyayarak; maskeyi, dezenfektan malzemelerini temin etmeye çalışarak öğrencileri için okulları hazır hale getirmeye çalıştı. Yüz yüze eğitimin başlaması ve genişletilmesiyle yüzlerce öğretmene, öğrenciye tanı konuldu. Sınıflar, okullar karantinaya alındı. Salgının başından itibaren yirmi bir eğitim emekçisi arkadaşımız salgın nedeniyle yaşamını kaybetti.

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Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı