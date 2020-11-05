Diken

Yaramazlara biraz batar!

Feray Aytekin Aydoğan: Salgında dahi rekabete dayalı sınav merkezli eğitim sistemi ısrarla uygulanıyor

Kaç eğitim kurumunda pozitif tanı konulan eğitim emekçisi ve öğrenci var?

Şeffaf bilgi eğitim emekçilerinin, öğrencilerimizin, halkın en temel hakkı… Neden açıklanmıyor?

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MEB; salgında kaybettiğimiz arkadaşlarımızın ailelerinin, öğrencilerinin, eğitim emekçilerinin acılarını paylaşan bir açıklama dahi neden paylaşmıyor?

Ve MEB diyor ki; “Tüm öğrenciler tüm kazanımlardan sorumlu olacak, sınavlar okullarda gerçekleşecek.” Sınavlar gerçekleşmeye başladı. Özel okullarda eğitime kesintisiz ulaşan bir öğrenci ile, uzaktan ve yüz yüze eğitime erişimi olmayan bir öğrenci aynı sınavlara giriyor. Salgında dahi; seçmeye, elemeye, rekabete dayalı sınav merkezli eğitim sistemi ısrarla uygulanıyor.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı

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