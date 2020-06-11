Feray Aytekin Aydoğan: Salgında da demokrasiyi yok sayan devletin ideolojik aygıtları devrede

Salgın döneminde de demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri yok sayan devletin tüm ideolojik aygıtları devrede… Çarklar dönsün diye emekçiler artan vakalara rağmen çalıştırılıyor, izole işçi kampları kuruluyor. Yıllardır emek, demokrasi mücadelesi yürüten meslek odaları, barolar, sendikalar hedef alınıyor. Diyanet durmaksızın fetvalarını sürdürüyor. Meclis açılır açılmaz bekçilik yasası, milletvekilliklerinin düşürülmesi, vekillerin tutuklanması kararları art arda geçiriliyor. Gazeteciler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Kaz Dağları’ndan Kirazlıyayla’ya, Hasankeyf’ten, Nurhak’a, Kamilet Vadisi’ne derelerimiz, taşımız, toprağımız; memleketimiz yağmalanıyor.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı