Feray Aytekin Aydoğan: MEB’in derdi salgın değil, özel okullar

UNESCO’nun verilerine göre Türkiye’nin de içinde olduğu 35 ülkede şu anda salgın artışı ve alınmayan tedbirler nedeniyle yüz yüze eğitim gerçekleştirilemiyor.

15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlama koşulları oluştu mu? Aslolan sermayenin, özel okul, vakıf üniversitesi sahiplerinin rantı, siyasi iktidarın “başarı hikayesi” mi; çocukların, gençlerin üstün yararı, hayalleri, umutları, gelecekleri mi?

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Okullar tüm yaşam alanlarından izole mekanlarmışçasına bilim karşıtı açıklamalar sürdürülüyor. Siyasi iktidarın başta acil kapanma, eğitime yeterli bütçe olmak üzere almadığı tedbirlere ilişkin tek bir cümle kurmadan benzer ifadeler tekrarlanıyor. Ve tüm açıklamalarda asla vazgeçilmeyen vurgu ise ekonomi, sermayenin ihtiyaçları…

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı