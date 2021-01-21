Feray Aytekin Aydoğan: MEB eşitsizliğin, yoksulluğun üzerini örten açıklamalarına devam ediyor

MEB yarın tüm öğrencilere dijital karne verileceğinin ‘müjde’sini verdi. MEB; milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişemediği, erişebilen öğrencilerin ise hâlâ yüzde 64’ünün ebeveynlerinin cep telefonları ile uzaktan eğitime ulaşmaya çalıştığı bir durumda öğrencilerin notla değerlendirilmesi ısrarını sürdürüyor. Yüz yüze sınavlara katılabilen öğrenciler için de velilerin talebi doğrultusunda aldıkları notların esas alınacağını açıklıyor. MEB; veli tercihi, talebi ifadeleri ile demokratik bir karar açıklıyormuş gibi eşitsizliğin, yoksulluğun üzerini örten açıklamalarına devam ediyor.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı