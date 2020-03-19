Feray Aytekin Aydoğan: Koronavirüs, aslolanın yaşam olduğu gerçeğini bir kez daha kanıtlıyor

Koronavirüs; enternasyonal dayanışmanın, ırk, dil, din, cinsiyet farklılıklarının ayrıştırıcı değil, birleştirici özelliklerimiz olduğunu, aslolanın yaşam olduğu gerçeğini bir kez daha kanıtlıyor. İnsanlık tarihi boyunca emekten, demokrasiden, barıştan yana tüm güçlerin haykırdığı gibi dünyayı bilimin, dayanışmanın, mücadelenin kurtaracağı gerçekliği bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu virüs tüm dünyaya insanların yoksulluktan ölmeyeceği, tüm kaynakların insanı yaşatmak için kullanabileceği başka bir yaşamı örgütleme çağrısı yapıyor.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı