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Yaramazlara biraz batar!

Feray Aytekin Aydoğan: Koronavirüs, aslolanın yaşam olduğu gerçeğini bir kez daha kanıtlıyor

Koronavirüs; enternasyonal dayanışmanın, ırk, dil, din, cinsiyet farklılıklarının ayrıştırıcı değil, birleştirici özelliklerimiz olduğunu, aslolanın yaşam olduğu gerçeğini bir kez daha kanıtlıyor. İnsanlık tarihi boyunca emekten, demokrasiden, barıştan yana tüm güçlerin haykırdığı gibi dünyayı bilimin, dayanışmanın, mücadelenin kurtaracağı gerçekliği bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu virüs tüm dünyaya insanların yoksulluktan ölmeyeceği, tüm kaynakların insanı yaşatmak için kullanabileceği başka bir yaşamı örgütleme çağrısı yapıyor.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı

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Bu gidişatta tür olarak çok az zamanımız var. Bir yandan sınıflar arası uçurum 19. yüzyıldan daha da kötü bir noktaya gitmeye başladı. Bu başlı başına bir sorun. İklim krizi büyük nüfusları yerinden etmeye başladı ve herkes mülteci olacak. Var olan düzenin içinde var olan sistemi koruyarak bir şeyleri onarmak imkansız.

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