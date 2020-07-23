Feray Aytekin Aydoğan: Kadınlar dünyanın her yerinde var olma mücadelesi veriyor

Dünyanın her yerinde kadın düşmanı politikalara, söylemlere karşı ise kadınlar eşitlik, özgürlük, kamusal alanda eşit temsiliyet talebini yükseltiyor; neoliberal politikalara, düşük ücrete, yoksulluğa, işsizliğe, gericiliğe, şiddete, tacize, tecavüze, mobbinge, kadın cinayetlerine karşı örgütleniyor, sokağa çıkıyor, eylemler gerçekleştiriyor.

Dünyanın her yerinde direniyor, var olma mücadelesi veriyoruz. Bugüne kadar kazandığımız tüm haklarımızı mücadele ederek kazandık. Yaşamlarımızdan, haklarımızdan, eşit ve özgür bir gelecek mücadelesini yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz.

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Eşitlik mücadelesi yaşatır…

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı