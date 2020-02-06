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Yaramazlara biraz batar!

Feray Aytekin Aydoğan: Ensar meselesi ve örgütlü kötülük

Yaşanan deprem sonrası kamu yararı ilkesine sahip olduğunu iddia eden Kızılay’ın halk yararına değil, Ensarlar ve Ensarlarla ilişkili sermaye yararına çalıştığı ortaya çıktı. Sermaye, cemaat, iktidar ilişkilerinin geldiği boyutun, buzdağının sadece görünen kısmıydı bu fotoğraf… 18 yıldır neoliberal politikaların gereği yapılıyordu… Cemaatler aracılığıyla bir yandan otoriteye “gönüllü boyun eğiş” örgütleniyor bir yandan da emperyalistlerin, kapitalistlerin neoliberal düzeni örgütleniyordu.

Spotlight filmi; otoriteye ‘gönüllü boyun eğişi’ anlatırken aynı zamanda da ‘Bazen, vaktimizin çoğunu karanlıkta tökezleyerek geçirdiğimizi unutmak kolaydır. Bir anda ışık yanar ve suç, herkese eşit paylaştırılır.’ diyerek örgütlü kötülüğün kitleler nezdinde özeleştirisini yapıyor.

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Bir yandan bu örgütlü kötülüğü teşhir ederken bir yandan da kendi özeleştirimizi yapmanın, mücadeleyi yükseltmenin tam da zamanıdır.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı

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