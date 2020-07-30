Feray Aytekin Aydoğan: Düşünce özgürlüğünü hedef alan adımlarla tarih yeniden yazılıyor

Cumhuriyet; kulluğun yerine yurttaşlık hakkının kazanıldığı, egemenliğin gökyüzünden yeryüzüne indirildiği tarihsel olarak ileri bir adımdı. İstanbul Sözleşmesi’yle kadın haklarının, kazanımlarının; sosyal medya sansürüyle emekçilerin, gençlerin, kadınların, halkın düşünce özgürlüğünün hedef alınmasıyla, atılan her adımla şimdi tarih yeniden yazılıyor.

Eşit, özgür, demokratik, barış içersinde bir cumhuriyet için, laiklik için vereceğimiz mücadele “Nefes almak istiyoruz!” isyanının haykırışıdır artık bizim için… Tarihsel sorumluluğumuzdur. Kazanılacak bir laiklik, kazanılacak bir Cumhuriyet mücadelemiz var.

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Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı