Feray Aytekin Aydoğan: Din derslerinin zorunlu tercihi noktasında her türlü baskı aygıtı dayatılıyor

4-22 Ocak tarihleri arasında ortaokullarda ve liselerde seçmeli ders tercihlerinin yapılacağı bir süreçte salgın siyasi iktidar tarafından bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Öğrencilere, velilere din derslerinin zorunlu olarak tercihi noktasında her türlü baskı aygıtı dayatılıyor.

Seçmeli adı altında zorunlu din dersi seçtirme tartışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği günlerde Milli Eğitim Bakanı 81 ilde tüm öğretmenlerle değil yalnızca din kültürü öğretmenleri ile toplantı gerçekleştiriyor. İl, ilçe milli eğitim müdürlükleri sadece din derslerinin olduğu paylaşımları resmi sayfalarından açıklıyor, okullara, öğretmenlere, öğrencilere din derslerinin seçtirilmesi için yazılar, mesajlar gönderiyor.

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Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı