Feray Aytekin Aydoğan: Çöken yalnızca EBA değil, AKP’nin eğitim politikaları

Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu için uzaktan eğitimin devam ettiği koşullarda EBA çöktü ve Milli Eğitim Bakanı “Bu bizim için olumlu bir haber. Talepte sıçrama oluştu” dedi.

(…)Milli Eğitim Bakanı’nın EBA’nın çökmesini ‘olumlu haber’ olarak açıkladığı saatlerde Urfa’da mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılan 15 yaşında bir çocuk, tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu yaşamını kaybetti. Kaybettiğimiz çocuklarımızın yaşamları yaşatılan eşitsizliğin sonucudur. Çöken yalnızca EBA değil, AKP’nin eğitim politikalarıdır.

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Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı