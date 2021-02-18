Feray Aytekin Aydoğan: 1 Mart’a sayılı günler kala değişen bir şey yok

1 Mart’a sayılı günler kala eğitim emekçileri, öğrenciler, veliler açısından ise değişen bir şey yok. 16 Mart’ta salgında okulların kapanmasından bugüne aynı kaygılar ve sorular devam ediyor.

Sınırlı sayıda köy okulunda dahi gerekli önlemleri almayanların 1 Mart’ta yüz yüze eğitimi genişletebilmesi ve yüz yüze eğitimi sürdürebilmesi mümkün mü?

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Yüz yüze eğitimin genişletilebilmesi için yeterli önlemler alındı, hazırlıklar yapıldı mı?

Aşılama henüz başlamadı. Aşılama olmadan yüz yüze eğitim gerçekleşebilir mi, sürdürülebilir mi?

Seyreltilmiş ve aşamalı eğitimde öğretmen ataması zorunlu olmasına rağmen neden atama yapılmıyor?

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Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı