‘Fenomen’ Gökçek’in halefi: Twitter’a zaman ayıramıyorum, yapmam gereken işler var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, selefi Melih Gökçek’in aksine Twitter’a fazla zaman ayıramadığını söyledi.

Gökçek, belediye başkanlığı döneminde Twitter hesabını sıklıkla kullanması hatta sosyal medyada polemiklere girmesiyle biliniyordu.

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Tuna’ya CNN Türk canlı yayınında “Gökçek, sosyal medyada kanaatlerini dile getirirdi. Polemiklere girmekten çekinmezdi. Siz Twitter’ı bu yönde kullanacak mısınız?” diye soruldu.

Başkan şu yanıtı verdi: “Benim öyle bir şeyim yok. Ben Twitter’a öyle fazla zaman ayıramıyorum. Benim yapmam gereken işler var. Günde 15-20 dakika ancak bakabiliyorum. Bir de bu sosyal medyada aklına gelen aklına geldiği gibi yazıyor çiziyor. Bunlara kafa yormak da doğru değil. Önerileri takip ediyorum.”