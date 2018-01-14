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Yaramazlara biraz batar!

‘Fenomen’ Gökçek’in halefi: Twitter’a zaman ayıramıyorum, yapmam gereken işler var

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, selefi Melih Gökçek’in aksine Twitter’a fazla zaman ayıramadığını söyledi.

Gökçek, belediye başkanlığı döneminde Twitter hesabını sıklıkla kullanması hatta sosyal medyada polemiklere girmesiyle biliniyordu.

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Tuna’ya CNN Türk canlı yayınında “Gökçek, sosyal medyada kanaatlerini dile getirirdi. Polemiklere girmekten çekinmezdi. Siz Twitter’ı bu yönde kullanacak mısınız?” diye soruldu.

Başkan şu yanıtı verdi: “Benim öyle bir şeyim yok. Ben Twitter’a öyle fazla zaman ayıramıyorum. Benim yapmam gereken işler var. Günde 15-20 dakika ancak bakabiliyorum. Bir de bu sosyal medyada aklına gelen aklına geldiği gibi yazıyor çiziyor. Bunlara kafa yormak da doğru değil. Önerileri takip ediyorum.”


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