Fenerbahçe’ye imza atan Mehmet Ekici ‘o konulara girmedi’: Geçmişi yanımda taşımak istemiyorum

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Mehmet Ekici, üç yıllık sözleşmeye imza attı.

‘Bazı anlaşmalar yapılsa da transferi gerçekleşmedi’

Şükrü Saracoğlu’nda düzenlenen imza töreninde ilk sözü alan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 27 yaşındaki futbolcuyu 2016/17 sezonu ara transfer döneminde kadroya katmak istediklerini hatırlattı: “O süreçte kulübümüze gelmesi için bazı şifai anlaşmalar yapıldı ama gerçekleşmedi. O dönemde Mehmet’le de konuştuk ve Fenerbahçe’yi anlattık. Fenerbahçe’ye gelirse neler olabileceğini, neler yaşayacağını izah etmeye çalıştık. Kendisi de Fenerbahçe’de oynamak istediğini belirtti ama Trabzonspor Kulübü’ne bağlı olduğu için o günkü şartlara göre gelemedi ama ileride başka bir kulüple anlaşmazsa yeniden konuşacağımızı ve transfer edebileceğimizi belirtmiştik. O da o günlerde Trabzonspor’un kendinden istediği şartları yerine getirerek sezonu tamamladı. Bu sürecin sonunda da kendisiyle anlaştık.”

‘O konulara girmek istemiyorum’

Fenerbahçe’de olmaktan gurur duyduğunu belirten Ekici ise geçmişte yaşananlar hakkında konuşmak istemediğini dile getirdi: “Şahsım adına altı aylık zor bir süreçten buraya geldim. Burada olmaktan da gurur duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Aklınızda tabii ki çok soru işareti vardır, bana sormak istediğiniz sorular vardır. O konulara fazla girmek istemiyorum. Önemli olan benim için futbol, geçmişte olanları yanımda fazla taşımak istemiyorum ve ileriye bakmak istiyorum.”

Ne olmuştu?

Trabzonspor’la sözleşmesi 2016/17 sonunda bitecek Ekici’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı, bordo-mavili kulübün ise transfer için Beşiktaş’la el sıkıştığı öne sürülmüştü. Ekici, teknik heyetin görüşü doğrultusunda 16 Ocak’ta kadro dışı bırakılmıştı.