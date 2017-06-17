Fenerbahçe’nin yeni transferi Nabil Dirar’ı ‘bir bilen’ anlattı: İlginç bir tercih, taraftar çok sevecek 

Fransız spor gazetesi L’Équipe muhabirlerinden Mathieu Gregoire, Fenerbahçe’nin Monaco’dan transfer ettiği 31 yaşındaki kanat oyuncusu Nabil Dirar için “İlginç bir tercih” dedi.

‘Fenerbahçe taraftarı onu çok sevecek’

Bein Sports’a konuşan Gregoire, Dirar hakkında şunları söyledi: “Takım içinde çok güçlü bir oyuncu. Büyük bir karakter. Bazen saha içinde sakinleşmekte sıkıntı yaşasa da Fenerbahçe taraftarı onu çok sevecektir. Birçok pozisyonda oynuyor. Hem sağ bek hem de ileride oynayabiliyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borissia Dortmund’a karşı muhteşem bir oyun oynadı. Juventus ve Dortmund’a karşı büyük maçlar çıkardı.”

‘İlginç bir tercih’

Oyuncunun atletik özelliklerine dikkat çeken L’Équipe muhabiri “Bunu yorulmadan bunu 30 ve 45 dakikalık periyotlar halinde sergileyebiliyor. Çok net bir kanat oyuncusu. Topla ilişkisi çok iyi. Çok kaliteli ortalar yapabilme özelliği var. Tekrar söylüyorum ilginç bir tercih. Çok sempatik bir oyuncu. Ve takıma, sahaya enerjisini koyan bir oyuncu” ifadelerini kullandı.