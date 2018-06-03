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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç!

 

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç oldu.

Fotoğraflar: DHA

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun ikinci gününde binlerce kişi, adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım için sandık başına gitti.

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Yıldırım’ın seçim rengi sarı, başkan adayı Ali Koç’un seçim rengi ise beyazdı.

Ülker Stadyumu’nda saat 10.00’da kurulan sandıklarda oy verme işlemi akşam saatlerinde tamamlandı. Stat kapıları saat 17.00’de kapandı.

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Statta 38 sandıkta 20 binden fazla üye oy verdi. Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy verme işleminden sonra Kongre Divan Başkanı Vefa Küçük’ün talimatıyla oy sayım işlemine geçildi.

Yeni başkan Koç

Ali Koç

Resmi sonuçlara göre Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç oldu.

Seçimde 20 bin 736 geçerli oy kullanıldı; bunlardan 4 bin 644’ünün Aziz Yıldırım, 16 bin 92’sini ise Ali Koç aldı.

Yıldırım’ın stadı terk ettiği bilgisi gelirken Koç da ‘zafer turu’ atarak tebrikleri kabul etti. Taraftarlar “Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon” ve “Topunuz gelin” sloganlarını attı

Aziz Yıldırım, 1998’den bu yana başkanlık koltuğunda oturuyordu.

Koç’un listesi

Ali Koç’un listesindeki asil üyeler: Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan.

Yedek üyeler: Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan.

‘Kırgın değilim’

Aziz Yıldırım, eşi Gökçe ve kızı Yaz ile oyunu kullandı.

Ali Koç, oyunu kullanırken gazetecilerin sorularına karşılık “Dereyi görmeden paçayı sıvamıyoruz. Bir hayal gerçekleşmek üzere” cevabını verdi. Başkan adayı, tartışma yaşadığı Yıldırım için de “Aziz Yıldırım’a kızgın değilim, o benim başkanım”  dedi.

Taraftar toplandı

Fenerbahçe’nin Olağan Genel Kurulu Ülker Stadyumu’nda devam ederken taraftarlar da dışarıda bekledi. Başkan adayı Ali Koç lehine tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar da desteklerine stat önünde devam etti.

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