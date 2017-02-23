‘Fenerbahçe’nin tarihsel misyonu taarruzdur’ diyen Önder Özen: Taraftar ‘tesadüfen gol atan’ takımdan rahatsız

Tivibuspor yorumcusu Önder Özen, Avrupa Ligi’ne veda eden Fenerbahçe’de taraftarın rahatsızlığının, takımın sürekli hücumu düşünen bir oyun ortaya koymamasından kaynaklandığını savundu.

‘O başka bir şeyin sahadaki temsili gümbür gümbür bir futbol’

Sarı-lacivertli takımdan beklenenin bütün kupaları alması olmadığını dile getiren Özen, şöyle devam etti: “Zaten İslam Çupi söylüyor. Kupa büyüklüğü değil başka bir şey diyor. O başka bir şeyin sahadaki temsili şudur. Gümbür gümbür bir futbol oynar. Sonuç alamayabilir. Akıcı, ofansif bir oyun oynar. Rakibini incitir sahada. Sonuç alamayabilir. Taraftar buna razı olur. Fenerbahçe taraftarı neler gördü. Ne badireler atlattı. Sahadaki çok hafif kalır. Görmek istedikleri birazcık Fenerbahçe ciddiyetini, ağırlığını ortaya koyan, tarihsel misyonunu ortaya koyan… Fenerbahçe’nin tarihsel misyonu taarruzdur. General Harrington Kupası’yla başlar Fenerbahçe’nin büyük hikayesi. Ve o büyük hikayenin içinde onlarca yüzlerce taarruz hikayesi vardır. Fenerbahçe seyircisi ve büyük ihtimalle yönetim de o bekleyen takımdan rahatsız. Bekleyen, arada giden, tesadüfen gol atan, planı olmayan takımdan rahatsız. Yoksa ne olacak! Olur yani. Olur, sonuç alamayabilir.”