Fenerbahçe’nin son beş teknik direktörünün Süper Lig karnesi: Advocaat sonuncu, Yanal galibiyet oranında zirvede

Fenerbahçe’de gelecek sezon takımın başında olmayacağı konuşulan Hollandalı teknik direktör Dirk Advocaat, galibiyet yüzdesi ve maç başına puan ortalamalarında, kendisinden önce bu görevde olan dört ismin de gerisinde kaldı.

Yüzde 50 galibiyet oranı, maç başına 1.8 puan

Sarı-lacivertli takımın son beş teknik direktörünün Süper Lig performanslarını karşılaştıran OptaCan’ın paylaştığı verilere göre takımın başında çıktığı 24 lig maçında 12 galibiyet, sekiz beraberlik ve dört mağlubiyet alan Advocaat, yüzde 50 galibiyet oranıyla maç başına 1.8 puan ortalaması tutturdu.

En yüksek galibiyet oranı Yanal’da

Hollandalı teknik direktörün görevi devraldığı Vitor Pereira ligde yüzde 65 galibiyet oranıyla maç başına 2.2 puan ortalaması yakalamıştı. Beş teknik direktör arasında en yüksek galibiyet oranına ulaşan isim yüzde 68’le halen Trabzonspor’u çalıştıran Ersun Yanal oldu.

Fenerbahçe’de Advocaat’la yolların ayrılması halinde yeniden takımın başına getirileceği konuşulan Konyaspor’un hocası Aykut Kocaman ise, sarı-lacivertli takımda çalıştığı dönemde yüzde 63 galibiyet oranıyla maç başına 2.1 puan ortalamasına ulaşmıştı.