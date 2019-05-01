Fenerbahçe’nin rakibi oldu: Anadolu Efes, Final Four’a kaldı

Anadolu Efes, çeyrek final maçında İspanya ekibi Barcelona’yı yenerek Final Four’a kaldı.
Anadolu Efes, serinin 5’inci maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda Barcelona’yı ağırladı.
Anadolu Efes, ilk çeyrekte 28-23 gerideyken, ilk yarıyı 47-42 önde kapattı. Üçüncü çeyrek 61-57’yle Türk temsilcisinin lehine biterken, maçı Anadolu Efes 80-71 kazandı.
Böylece seride durum 3-2’ye gelirken, Anadolu Efes yarı finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu.
Euroleague tarihinde ilk defa iki Türk takımı Final Four’da olacak. Dörtlü final İspanya’nın Bask bölgesindeki Vitoria-Gasteiz kentinde 17-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Anadolu Efes, en son 2001’de Final Four’a kalmıştı.