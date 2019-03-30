Fenerbahçe’nin kampanyası başlamadan dolandırıcılar ‘kolları sıvadı’

Kendisini Fenerbahçe’nin yöneticisi olarak tanıtarak kulüp üyesinden para alan dolandırıcı polis tarafından yakalandı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre kendisini ‘kulüp yöneticisi M.S.’ olarak tanıtan dolandırıcı O.Ç.S., 22 Mart’ta kulüp üyesi M.A.S.’yi arayarak üç forma hediyesi karşılığında hesabına 20 bin 650 lira bağış göndermesini istedi.

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M.A.S. parayı hesaba gönderdi ancak durumdan şüphelenince kulübü arayıp kampanya hakkında bilgi aldı. Adam, kampanyanın henüz başlamadığını öğrenince Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gitti.

M.A.S. gönderdiği parayı bloke ederken, kimliği belirlenen O.Ç.S dün ilçe polisi tarafından Balabandere Caddesi’nde yakalandı. ‘Nitelikli dolandırıcılık’la suçlanan O.Ç.S. adliyeye sevk edildi.

Fenerbahçe kampanyaya başlıyor

Fenerbahçe, üç yıl önce Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’yle (UEFA) Finansal Fair Play anlaşması yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, anlaşmanın sona ereceği 31 Mayıs 2019 tarihinde en fazla 30 milyon avro açık verebilir. Eğer daha fazla zarar edilirse, kulübün Avrupa kupalarına katılması mümkün olmayacak. Ancak şu an Fenerbahçe’nin kasasında 95 milyon avro açık var.

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Kulübün, anlaşmanın sona ereceği tarihe kadar 60 milyon avro gelir elde etmesi gerekiyor. Fenerbahçe bunun için de ‘Fener ol’ adıyla bir kampanya yapacağını açıkladı. Taraftarlardan bağış istenecek kampanya 4 Nisan saat 19.07’de başlayacak.

Koç’tan Atatürk’lü gönderme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde kampanyaya dair bilgilendirme toplantısında kulübün geçmişine dair bir gazete haberi gösterdi.

Koç, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de Fenerbahçe’ye bağış yaptığını hatırlatarak şunları anlattı:

“1932 yılında Fenerbahçe’nin Kuş Dili’ndeki kulüp binası yandığında kulüp çok zor günler geçiriyor. O dönem bu sürecin aşılması adına bağış kampanyası başlatılıyor. Cumhuriyet gazetesi de bağış yapanların isimlerini her gün sayfalarına taşıyor. 21 Haziran 1932’de çıkan Cumhuriyet gazetesinde ‘Gazi Hz. Fenerbahçe’ye 500 lira teberru ettiler’ haberi yer alıyor.

Ulu önderimiz, Fenerbahçemiz için o güne dek toplanan rakamın çok üzerinde rekor bir bağış gerçekleştiriyor. Bu bağışı şahsi birikiminden veriyor. Atamızın Fenerbahçe’ye duyduğu sempatiyi buradan anlayabiliyoruz. Her zaman söylüyoruz; Atatürk’ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun izinden ve değerlerinden yürüdüğü önemli diye. Bu süreçte yer alacak camiamızın her üyesinin adı tarihe kazınacak. Stadımızın duvarlarında isimleri olabilir, formamızda bu adımın bir izi yer alabilir. Herkesin isminin yer aldığı tarihi bir kitap da planlarımız arasında.”