Fenerbahçe’nin ilk transferi Valbuena İstanbul’da: Muhteşem karşılama için teşekkür ederim

Fenerbahçe’nin transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Mathieu Valbuena İstanbul’a geldi.

Valbuena’yı Atatürk Havalimanı’nda Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ve çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı.

‘Her zaman kendimi çok yakın hissettiğim bir kulüptü’

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği 33 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: “Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye’ye daha önce turist olarak da gelmiştim. Harika bir ülke olduğunu biliyordum. Çok mutlu ve gururluyum. Umarım kalan detayları da halledip işimizi sonlandırırız. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Uzun zamandır temas halindeydik. Her zaman kendimi çok yakın hissettiğim bir kulüptü. Aykut Kocaman’la da telefonda bir görüşmem oldu. Bu büyük kulübün bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyacağım. Büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum.”

Valbuena, havalimanındaki karşılama görüntülerinin yer aldığı bir videoyu kişisel Twitter hesabından “Muhteşem karşılama için teşekkür ederim” mesajıyla paylaştı.