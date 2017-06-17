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Fenerbahçe’nin ‘Hasan Ali Kaldırım’la devam’ kararına Twitter’dan: İşte bu kafa bizi mahvetti 


Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki sol bek Hasan Ali Kaldırım’la anlaşma sağlandı.

Fotoğraf: Fenerbahce.org

Sarı-lacivertli formayı 2012/13 sezonundan bu yana giyen Kaldırım’ın sözleşmesinin üç yıl uzatıldığı açıklandı.

DHA, 27 yaşındaki oyuncunun yıllık 1 milyon 800 bin avro (yaklaşık 7 milyon lira) kazanacağını yazdı.

Fenerbahçe’yle yeniden anlaşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla taraftarlara seslenen Kaldırım, “Tüm taraftarlarımızdan beklentim, çubuklunun arkasında hangi ismin yazdığına bakmaksızın tüm takımımıza yeni sezonda maksimum desteği sağlayarak, kazanacağımız 20.şampiyonlukta her zaman olduğu gibi yine en önemli paydaş olmalarıdır” dedi.

Teknik direktörlüğe Aykut Kocaman’ı getiren, dış transferde Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar’la anlaşan Fenerbahçe yönetiminin iç transferdeki bu hamlesi sarı-lacivertli taraftarları memnun etmedi.

Fenerbahçe formasıyla beş sezonda çıktığı 149 maçta üç gol ve 15 asiste imza atan Hasan Ali Kaldırım’ın sözleşmesinin uzatılması hakkında Twitter’da paylaşılan yorumlardan bazıları şöyle;

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