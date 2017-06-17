Fenerbahçe’nin ‘Hasan Ali Kaldırım’la devam’ kararına Twitter’dan: İşte bu kafa bizi mahvetti 

Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki sol bek Hasan Ali Kaldırım’la anlaşma sağlandı.

Sarı-lacivertli formayı 2012/13 sezonundan bu yana giyen Kaldırım’ın sözleşmesinin üç yıl uzatıldığı açıklandı.

DHA, 27 yaşındaki oyuncunun yıllık 1 milyon 800 bin avro (yaklaşık 7 milyon lira) kazanacağını yazdı.

Fenerbahçe’yle yeniden anlaşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla taraftarlara seslenen Kaldırım, “Tüm taraftarlarımızdan beklentim, çubuklunun arkasında hangi ismin yazdığına bakmaksızın tüm takımımıza yeni sezonda maksimum desteği sağlayarak, kazanacağımız 20.şampiyonlukta her zaman olduğu gibi yine en önemli paydaş olmalarıdır” dedi.

Teknik direktörlüğe Aykut Kocaman’ı getiren, dış transferde Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar’la anlaşan Fenerbahçe yönetiminin iç transferdeki bu hamlesi sarı-lacivertli taraftarları memnun etmedi.

Fenerbahçe formasıyla beş sezonda çıktığı 149 maçta üç gol ve 15 asiste imza atan Hasan Ali Kaldırım’ın sözleşmesinin uzatılması hakkında Twitter’da paylaşılan yorumlardan bazıları şöyle;

Fedakar Hasan Ali; 👏

– Yönetimi bekletip başka kulüplerle görüşme✔

– Ücretinde zam✔

– 3 yıllık sözleşme✔

– İsabetli orta❌ — Emrah (@Emrahsocial) 17 Haziran 2017

Hasan Ali varken tek bir sezon şampiyon olmuşuz ve o sezon Hasan Alinin en az süre bulduğu sezon. Söyleyeceklerim bu kadar — Hikmet bin Transfer (@hikmetbinziyad1) 17 Haziran 2017

SON DAKİKA: Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ikilisi yılın bombasını patlattı. Hasan Ali Kaldırım 3 yıl daha Fenerbahçe’de #azizyıldırımistifa — Aziz Yıldırım İSTİFA (@BaskanKutlualp) 17 Haziran 2017

Cv’sinde 4 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 4 La Liga şampiyonluğu olan Adriano ile Hasan Ali Kaldırım’ın aynı yıllık ücreti alması rezillik — Sedat (@sedatctrk) 17 Haziran 2017

Hasan Ali Fenerbahçe’de mi kaldı 😕 pic.twitter.com/Xol75nm8m8 — yağız (@yagicevic) 17 Haziran 2017

-Hasan Ali fedakâr

-Alper çabalıyor

-Emenike 3 Temmuz mağduru

-Ozan Tufan genç

-Salih Uçan toparlanır İşte bu kafa bizi mahvetti dostlar..🚬 — Feneriolog 🎓🏆 (@Feneriolog) 17 Haziran 2017

3 yıl daha anlaşmaya vardığımız müthiş sol bek Hasan Ali Kaldırım’ın geçen seneki yaptığı tek asisti . pic.twitter.com/AOjGnfWuCF — OsMan🏆 (@elmOsMan_) 17 Haziran 2017

Ben de sizi anlamıyorum Hasan Ali gitse İsmail kalacaktı şimdi Hasan Ali kalacak İsmail gidecek bunun nesine itiraz ediyorsunuz ? — Mask (@Mask_tr) 17 Haziran 2017

Dünyada hak etmeden kazanan milyonlarca insan var, aralarında milyarderler de var ama aralarında en haksız kazanç elde eden Hasan Ali’dir. — herr daum (@mehdennis) 17 Haziran 2017

Hasan Ali’nin orta açma videosu ; pic.twitter.com/87wvYcmxmr — Jermien Can’s (@Sakncal6) 8 Haziran 2017