Fenerbahçe’nin dönüşü: Sarı-lacivertliler 2-0 geriye düştüğü maçta Alanyaspor’u 3-2 mağlup etti

İstanbul Bilgi Üniversitesi rektör vekili Prof. Dr. Ege Yazgan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için açılan standa yapılan ‘tekbirli saldırı’da, güvenlik görevlilerinin yetersiz kaldıklarına dair eleştirilere yanıt verdi: “Güvenlik, grubun yeni önlemleri protesto eden öğrenciler olduğunu düşünerek, sert müdahalede bulunmuyor.”