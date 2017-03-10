Fenerbahçe’nin dönüşü: Sarı-lacivertliler 2-0 geriye düştüğü maçta Alanyaspor’u 3-2 mağlup etti

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Alanyaspor’a konuk olan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bahçeşehir Arena’da oynanan karşılaşmada ev sahibin ekibin gollerini 2’nci dakikada Junior Fernandes ve 15’inci dakikada Vagner Love kaydederken, sarı-lacivertlilerin golleri 31’inci dakikada Omeruo (kendi kalesine), 39’uncu dakikada Fernandao ve 58’inci dakikada Aatif Chahechouhe’dan geldi. 42’nci dakikada Alper Potuk’un kullandığı serbest vuruşta ağlarla buluşan top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
Bu sonuçla 2017’deki ilk deplasman galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 44’e yükseltti, Alanyaspor ise 26 puanda kaldı.