Fenerbahçe’nin de gündemindeydi: Feyenoord altyapısında oynayan 18 yaşındaki Ozan Can Kökcü Bursaspor’la anlaştı

Bursaspor, Hollanda ekibi Feyenoord’un altyapısında oynayan 18 yaşındaki Ozan Can Kökcü’yle anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’nin takibinde olduğu bilinen genç oyuncu, 1 Temmuz 2017 tarihiyle geçerli olacak dört yıllık sözleşmeye imza attı.

Törende yaptığı konuşmada, “İnşallah bu formayı uzun yıllar giyebilirim” diyen Kökcü, şöyle devam etti: “Küçük yaşlardan beri Bursaspor’u yakından takip ediyorum. 2010 yılındaki şampiyonluğu hatırlıyorum. Futbol altyapısı olarak Groningen’de beş yıl oynadım. Bu sezon Feyenoord beni transfer etti. Ofansif orta saha oyuncusuyum. Teknik ve hızlı bir oyun stilim var. Groningen’de hocam Türkiye’de daha önce futbol oynamış Van Gobbel’di. Kendisine Türk futbolunu sorduğumda ‘Çok çalışırsan iyi yerlere gelebilirsin’ dedi. Benim de seçimim Bursaspor oldu. Bursaspor’da en çok beğendiğim isim kaptan Pablo Martin Batalla.”

‘Birçok kulüp belki şu an bize kızabilir ama…’

Kökcü’yü uzun zamandır takip ettiklerini dile getiren ikinci başkan Ali Ademoğlu ise, şunları söyledi: “Ozan 1998 doğumlu ve Hollanda’da yetişmiş genç bir arkadaşımız. Feyenoord altyapısında oynuyordu. Dün de Azerbaycan Ümit Milli takımı ile Ümit Milli takımımıza karşı oynadı. Hem kabiliyet hem de prosedür olarak inşallah A Milli takımda forma giyebilecek durumda. Scout ekiplerimizin büyük çalışması neticesinde Ozan Can ile dört yıllık anlaşma yaptık. Sözleşmesi 1 Temmuz 2017 tarihiyle geçerli olacak. Birçok kulüp belki şu an bize karşı kızabilir ama önemli bir iş yapıldı. Bursaspor’a önemli bir oyuncunun kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”