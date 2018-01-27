Fenerbahçe’nin başkan adayı Ali Koç: Başkanımızın tasarrufu da etkili oldu

Fenerbahçe Kulübü başkanlığına adaylığını açıklayan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu ocak ayı olağan toplantısında konuştu: “Başkanımızın Silivri’de şike kumpası davasının çıkışında, ‘Kararlarımızda ve tasarruflarımızda Yargıtay kararının bir önemi kalmamıştır’ ifadesini hatırlatmak isterim. Başkanımızın bu tasarrufu da adaylık konusunda etkili oldu.”

Altı yıl boyunca yönetici olarak katıldığı toplantıya bugün başka bir sıfatla katılmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Koç, ‘‘Adaylığımla ilgili bazı itiraf ve iddialarla ilgili konuşmak istiyorum. Yönetimden ayrıldıktan sonra gittiğim her yerde söz konusu Fenerbahçe olunca büyük bir sevgi ve beklenti ile karşılaştım. Bu beklentiye karşılık verememek de beni üzüyordu. 2015 yılında başkanımız Aziz Yıldırım’ın yönetim kuruluna girme davetine olumlu yanıt verememiştim. O dönemde başkanımızla yaptığım istişare sonucunda zamanı gelince elimi taşın altına koyacağımı belirtmiştim. Sürdürülemez mali yapı ve genel gidişat, adaylık için tahminimden önce adım atmama sebep oldu. Bu kararımdan sonra Yargıtay kararını neden beklemedin diyen insanlar oldu. Bu soruları da anlayışla karşılıyorum” diye konuştu.

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‘Mali bağımsızlığı da tehlikeye soktuğu için adaylık kararı aldım’

Koç, Yargıtay kararının açıklanmasıyla sürecin bitmeyeceğini ve bunun bir üst mahkemesi olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Ali Koç şöyle devam etti: ”Bu durumun da senelerce sürebileceğini düşündüğüm için bu yola çıktım. Seçildiğimiz takdirde bu haklı davamıza sahip çıkacağımız, kulübün uğradığı zararın tazmini için elimizden geleni yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Başkanımızın Silivri’de şike kumpası davasının çıkışında, ‘Kararlarımızda ve tasarruflarımızda Yargıtay kararının bir önemi kalmamıştır’ ifadesini hatırlatmak isterim. Başkanımızın bu tasarrufu da adaylık konusunda etkili oldu.”

Kulübün içinde bulunduğu ‘günü kurtarma anlayışı’yla finansal dengesizlik ve borç sarmalının sürdürülemez noktaya geldiğini savunan Koç, ‘‘Bu durum mali bağımsızlığı da tehlikeye soktuğu için adaylık kararı aldım. Bizlere konsolide raporlar sunulmadığı için finansal tablonun tamamını göremiyoruz. KAP’a açıklanan bağımsız denetim raporlarını incelemenizi önemle rica ederim. Tüzüğün 37’nci maddesinin İ bendinde, bizlere bu konsolide raporların sunulması gerektiği yazıyor. Biraz önce derneğin ve sportif A.Ş.’nin tarihleriyle ilgili bilgi verildi. Eğer tarihlerden dolayı bir açıklama yapamıyoruz denilirse, bu kabul edilebilir bir açıklama değildir. Tarihi seçimlerden birisine girerken, kazanmak için her yolun mübah anlayışında olunmadığı, şeffaf, adil, Fenerbahçemize yakışan ve diğer camialara örnek olacak, Fenerbahçe’nin kazandığı bir seçim yaşamak en büyük arzumuzdur” dedi.

‘Kulüp personellerinin ailelerinin hedeflenmesi son derece sakıncalı’

Koç, seçildiği takdirde bütün personeli işten çıkartacağı yönündeki iddiayı reddetti.

“Bordrolu personelin oy kullanmasını sakıncalı buluyorum. İşini yapan motivasyonu yüksek hiçbir personelin kaygı duymasına gerek yok. Amatör branşlarla ilgili düşüncelerimi ifade ettim. Bunları kapatacağımızın iddiaları var. Tüm amatör branşlara olan destek daha da artacaktır. Başkanımız ve yönetimimiz amatör branşlarda bize büyük mutluluklar yaşattılar. Diğer kulüplere göre çok öndeyiz ve bu liderliğimiz de devam edecektir. Buna iki şube daha eklemek istiyoruz. Birisi engelliler şubesi, diğeri de geleceğin sporu olan e-spor. Bu hikayeleri yayarak kulüp personeli ve sporcuları kulüp siyasetine alet etmek adil değildir. Bilabedel üye yapılması ve üyelerin aidatlarının kulüp tarafından ödenmesi konusu. Bu konuda kulüp personellerinin ailelerinin hedeflenmesi son derece sakıncalıdır” diyen Koç, ekibinin Mehmet Ali Aydınlar ile görüşmediğini söyledi.

‘Kalpler beraber’

Koç şöyle devam etti: “Bugün 2015’teki kararlığımın yanında daha fazla heyecan ve motivasyonla karşınızdayım. Bu yolda ilerlemek için çok haklı nedenlerimiz var. Değerli oylarınız milyonları temsil edecek. Bu tarihi seçime katılarak bu seçim bir parçası olmanızı rica ederim. Fenerbahçe’nin artık tekrar omuz omuza vererek, Türk sporunun lokomotifi, kuralları değiştiren, ezber bozan bir kulüp olması için yeni bir yolculuğa çıkmasının tam zamanıdır. Bu camianın büyükleri olarak sizlere büyük iş düşmektedir. Bu değişimi hep beraber hareket ederek yapabiliriz. Her türlü maksatlı yaklaşımdan uzak duruyoruz. Ancak unutmayın ki, tango yapmak için 2 kişi gereklidir. Seçim süreci tartışmaları, şampiyonluk yolunda çok önemli değildir. Önemli olan çubuklunun her branşta şampiyon olmasıdır. Futbolda da bu sezon 4’üncü yıldızı takmak çok önemlidir. Hepimiz takımlarımıza odaklanalım. Yarın alacağımız üç puanla artık dönüşü olmayan bir yola gireceğimize ve sadece takımımızı destekleyerek büyük başarılarla sezonu bitireceğimize inanıyorum.”

Ali Koç, konuşmasını “Kalpler beraber” sözüyle tamamladı ve salonda bulunan üyelerden büyük alkış aldı.