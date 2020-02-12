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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçeliler TFF önünde: Hakem hataları protesto edildi, istifa istendi

Fenerbahçeli taraftarlar, takım aleyhine hakem hataları yapıldığını belirterek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önünde eylem yaptı. Taraftarlar, TFF yönetimininin istifasını istedi.

Fotoğraflar: fenerbahce.org

Binlerce taraftar, bugün öğleden sonra toplu olarak TFF’nin İstanbul’daki Beykoz ilçesi Riva Mahallesi’nde bulunan tesislerinin önünde bir araya geldi.

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Takımlarının bayraklarıyla ‘Fenerbahçe düşmanlarını yeneceğiz’ yazılı pankart açan taraftarlar meşale yakarak slogan attı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem yaklaşık bir saat sürdü. Taraftarlar TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kurulların istifasını talep etti.

Fenerbahçe kulübünün internet sitesinde yer alan haberde şu ifadelere yer verildi: “Aytemiz Alanyaspor maçında sonuca etki eden hakem hatalarının bardağı taşıran son damla olması üzerine gerçekleşen organizasyonda taraftarlarımız, son dönemde Fenerbahçemize karşı gösterilen sistematik yaklaşımın sona erdirilmesini istedi.”

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