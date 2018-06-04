Fenerbahçeliler ‘Aziz Yıldırım helvası’ dağıttı!

Bursa’da Fenerbahçeli taraftarlar, başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım’ın Ali Koç’a kaybetmesi sonrası helva dağıttı.

Ali Koç, dünkü seçimde mevcut başkan Aziz Yıldırım’dan dört kat fazla oy alarak yeni dönemde Fenerbahçe’nin başkanı olmuştu.

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Son yıllarda takımın kötü gidişatı nedeniyle 1998’den beri başkanlık yapan Yıldırım’a cephe alan taraftarlar, Koç’u zaferini kutlamıştı.

Fıstıklarla ‘Aziz’ yazdı

İnegöl ilçesindeki Kapalıçarşı’da işyeri olan Fenerbahçeli İsmail Ünsal ise Yıldırım’ın kaybetmesini farklı bir şekilde ‘kutladı.’

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Ünsal, işyerinin önüne “Güle güle Aziz Yıldırım” yazılı pankart asarken, üzerine fıstıklarla ‘Aziz’ yazdığı bir tencere irmik helvasını vatandaşlara dağıttı.

Helva dağıtım sırasında küçük çaplı bir izdiham da yaşandı.

‘Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon!’

Ünsal şunları söyledi: “Fenerbahçe’de bir değişime ihtiyaç vardı. Biraz geç kalınmış bir değişimdi ama Allah’a şükürler olsun… Aziz başkana da bu zamana kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederiz, artık zamanını doldurdu. Ali Koç’a da yeni görevinde başarılar dileriz. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon! Aziz Yıldırım uzun süredir görevdeydi, artık bırakması gerektiğini düşünüyorduk. Kendimce yıllar önce ‘Aziz başkan görevi bıraktığı gün helva dağıtacağım’ demiştim. Bugün de sözümü tutuyorum.”