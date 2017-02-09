Fenerbahçeli van Persie’ye ‘kin ve düşmanlığa tahrik’ten suç duyurusu

Fenerbahçe’nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie hakkında, Beşiktaş maçında yaşanan olaylar sebebiyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre Beşiktaş kongre üyesi avukat Ömeralp Pulatoğlu, van Persie’nin maç sırasında toplum değerlerini aşağıladığını öne sürerek, “Birçok sporseverin izledikleri maç esnasında şüpheli tarafından Hollanda’da da büyük bir hakaret sayılan dil çıkarma eylemini gerçekleştirerek taraftarın tepkisiyle karşılaşmıştır” dedi.

‘Taraftarlar galeyana geldi ve tahrik edildi’

Van Persie’nin elini şortunun içine sokmasının herkesin tepkisini çektiğini belirten Pulatoğlu, futbolcunun bu hareketinden sonra iki takım arasında olaylar yaşandığını kaydederek “Bu görüntüleri ekran başında izleyen kişiler büyük utanç duymuş, tribünlerdeki taraftarlar galeyana gelmiş ve tahrik edilmiştir. Robin Van Persie isimli futbolcu hakkında da gerekli cezai işlemlerin başlatılması gerekmektedir” dedi.

Van Persie’nin toplumun bir kesimini hedef alarak ‘edep dışı’ hareketleriyle alenen tahrikte bulunduğunu öne süren Pultoğlu, futbolcu hakkında ‘hakaret,’ ‘suç işlemeye tahrik,’ ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma,’ ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘hayasızca hareketler’ suçlamasıyla dava açılmasını talep etti.