Fenerbahçeli Emre Belözoğlu’na ‘FETÖ’ soruşturmasında dava yok

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında takipsizlik kararı verildi.

Fotoğraf: Twitter/@Fenerbahce

Belözoğlu hakkında İstanbul başsavcılığı tarafından ‘FETÖ üyeliği’ iddiasıyla bir yıl önce soruşturma başlatılmıştı.

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Savcılık, Belözoğlu’na takipsizlik kararı vererek dava açılmasına gerek görmedi. Haberi Hürriyet muhabiri Toygun Atilla, CNN Türk’teki programda duyurdu.

Hürriyet muhabiri şunları söyledi: “Fenerbahçelilere ben bir müjde vereyim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Belözoğlu hakkında bir senedir süren FETÖ soruşturmasından bugün itibariyle ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı aldı. Karar, Savcı Ercan Güçlü’nün kararıyla alındı.

Kararda enteresan şeyler var. Savcı kararında her ne kadar 2013 yılına kadar dini sohbet ve para ilişkilerinde olsa da bunlar sonraki eylemlerinde sempati boyutunda kaldığını ve bunun ötesinde örgüt üyeliğine dair bir delil elde edilemediği kanaatine vardı.”