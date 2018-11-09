Fenerbahçe’den PFDK’ya itiraz: Belhanda iki kez Soldado’ya saldırdı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara itiraz edeceklerini söyledi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 11’inci haftasında Türk Telekom Stadı’nda 2 Kasım’da karşılaşmış, maç 2-2’lik beraberlikle bitmişti. Maçın ardından iki takım futbolcuları birbirine girmiş, yedek kulübeleri de kavgaya karışmıştı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe’den dört, Galatasaray’dan da 12 ismi PFDK’ya sevk etmişti. PFDK, çok sayıda isme ceza verirken Fenerbahçe’de Roberto Soldado altı, Jailson sekiz maçtan men edilmişti.

‘Belhanda iki kere vurdu’

Kulübün resmi televizyonu olan FB TV’de ’14/16′ programına katılan Comolli, PFDK’nın kararının adaletsiz ve haksız olduğunu söyledi.

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Hatalı oldukları ve olmadıkların yanların bulunduğunu aktaran sportif direktör, “Soldado, (Galatasaraylı) Belhanda tarafından iki defa saldırıya maruz kaldı. Bir tanesi maç sırasında bir tanesi de maçın sonundaydı” dedi.

Comolli şöyle devam etti: “Tabii ki şu anda hukuki bir süreç var ve devam ediyor. Biz itiraz hakkımızı kullanacağız. Oyuncularımız için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Bence PFDK’dan çıkan kararlar daha iyi olabilirdi.”

Soldado’yla kavga eden Belhanda PFDK’ya sevk edilmemişti.